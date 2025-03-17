У Львові пролунали вибухи, - ЗМІ

У понеділок, 17 березня, у Львові пролунали звуки, схожі на вибухи. За даними рятувальників, у центрі міста сталась пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та ДСНС Львівської області.
Сьогодні, близько 12:30 місцеві ЗМІ почали повідомляти про те, що у центрі Львова пролунали вибухи.
Також повідомлялось про задимлення.
У відомстві розповіли, що отримали повідомлення про інцидент на площі Ринок у центрі міста. Прибувши за адресою було з'ясовано, що сталось займання електричних кабелів на площі.
"На момент прибуття пожежі не було, тож надзвичайники жодних робіт не проводили", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, минулого місяця сталась серйозна пожежа в центрі управління відходами у селі Фастівець Київської області. Тоді ліквідація тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.
Також ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.
А минулого тижня загорівся приватний будинок в одному з районів Києва. На місці події працювали три бригади рятувальників.
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