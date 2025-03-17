У Львові пролунали вибухи, - ЗМІ

Що передувало

Сьогодні, близько 12:30 місцеві ЗМІ почали повідомляти про те, що у центрі Львова пролунали вибухи.

Також повідомлялось про задимлення.

Що кажуть у ДСНС

У відомстві розповіли, що отримали повідомлення про інцидент на площі Ринок у центрі міста. Прибувши за адресою було з'ясовано, що сталось займання електричних кабелів на площі.

"На момент прибуття пожежі не було, тож надзвичайники жодних робіт не проводили", - сказано у повідомленні.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, минулого місяця сталась серйозна пожежа в центрі управління відходами у селі Фастівець Київської області. Тоді ліквідація тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

Також ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.