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У Львові пролунали вибухи, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у Львові повідомлляось про вибухи 17 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 17 березня, у Львові пролунали звуки, схожі на вибухи. За даними рятувальників, у центрі міста сталась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ та ДСНС Львівської області.

Що передувало

Сьогодні, близько 12:30 місцеві ЗМІ почали повідомляти про те, що у центрі Львова пролунали вибухи.

Також повідомлялось про задимлення.

Що кажуть у ДСНС

У відомстві розповіли, що отримали повідомлення про інцидент на площі Ринок у центрі міста. Прибувши за адресою було з'ясовано, що сталось займання електричних кабелів на площі.

"На момент прибуття пожежі не було, тож надзвичайники жодних робіт не проводили", - сказано у повідомленні.

Пожежі в Україні

Нагадаємо, минулого місяця сталась серйозна пожежа в центрі управління відходами у селі Фастівець Київської області. Тоді ліквідація тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

Також ми писали про те, що у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.

А минулого тижня загорівся приватний будинок в одному з районів Києва. На місці події працювали три бригади рятувальників.

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ЛьвівДСНСВибух