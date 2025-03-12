ua en ru
Ср, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У мережі пишуть про пожежу на Подільському узвозі у Києві. Що кажуть у ДСНС

Середа 12 березня 2025 19:14
UA EN RU
У мережі пишуть про пожежу на Подільському узвозі у Києві. Що кажуть у ДСНС Ілюстративне фото: у Києві сталась пожежа 12 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві ввечері середи, 12 березня, загорівся приватний будинок в одному з районів міста. На місці події працюють три бригади рятувальників.

Про це розповів керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров у коментарі РБК-Україна.

Сьогодні ввечері у мережі поширилось відео з масштабною пожежею у столиці. На кадрах було видно полум'я, яке сягало верхівок дерев. А дим від пожежі бачили жителі міста різних районів.

Як розповів РБК-Україна керівник прес-центру ДСНС Києва Павло Петров, пожежа сталась на вулиці Макарівській у Шевченківському районі Києва.

Там загорівся приватний будинок. Станом на 19:10 площа пожежі складає близько 100 метрів. На місці події працюють три бригади рятувальників.

"За попередніми даними, без постраждалих. Однак дані можуть оновитись", - сказали у ДСНС.

Пожежі в Україні

Варто нагадати, що минулого місяця сталась серйозна пожежа в центрі управління відходами у селі Фастівець Київської області. Її ліквідація тривала понад чотири години, і пожежники доклали великих зусиль, щоб повністю загасити вогонь та запобігти подальшому поширенню.

Також днями у Дарницькому районі Києва сталася пожежа на відкритій території ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Рятувальники вже працюють над ліквідацією вогню.

Детальніше про причини та наслідки пожеж, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Пожежа ДСНС
NEWS
На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна
На яких умовах США відновили допомогу Україні та чия ідея про перемир'я: ексклюзив РБК-Україна
DAILY
Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Знову перезавантаження? Як Путін шукає підхід до Трампа і що відбувається між Росією та США