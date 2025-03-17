Во Львове прогремели взрывы, - СМИ

Что предшествовало

Сегодня, около 12:30 местные СМИ начали сообщать о том, что в центре Львова прогремели взрывы.

Также сообщалось о задымлении.

Что говорят в ГСЧС

В ведомстве рассказали, что получили сообщение об инциденте на площади Рынок в центре города. Прибыв по адресу было выяснено, что произошло возгорание электрических кабелей на площади.

"На момент прибытия пожара не было, поэтому чрезвычайники никаких работ не проводили", - говорится в сообщении.

Пожары в Украине

Напомним, в прошлом месяце произошел серьезный пожар в центре управления отходами в селе Фастовец Киевской области. Тогда ликвидация длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

Также мы писали о том, что в Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.