У Львові продовжили арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія

Вбивство Парубія

Нагадаємо, 30 серпня в центрі Львова, на вулиці Єфремова, був застрелений Андрій Парубій - колишній голова Верховної Ради України, активний учасник Революції Гідності та один із лідерів українського парламенту. Він помер на місці від отриманих поранень.

Підозрюваним у вбивстві став 52-річний львів’янин Михайло Сцельніков. Його затримали 1 вересня на території Хмельницької області.

Під час допиту Сцельніков зізнався у скоєному злочині, мотивуючи свої дії "особистою помстою українській владі". Водночас він заперечив будь-яку співпрацю з російськими спецслужбами.

Однак, за даними Служби безпеки України, Сцельніков був завербований російськими спецслужбами понад рік тому. У його телефоні виявлено листування з російськими кураторами, де він передавав інформацію про розташування стратегічних об’єктів. Ці дані стали підставою для додаткової підозри у державній зраді.

Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.