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У Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 роки

Четвер 13 червня 2024 20:14
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У Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 роки Христина Трач померла у віці 44-х років (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)
Автор: Василина Копитко

У Львові 13 червня у віці 44-х років померла заслужена артистка України, провідна солістка балету Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Христина Трач. У репертуарі артистки за 28 років роботи у театрі було понад два десятки сольних партій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Львівської національної опери у Facebook.

Що відомо про артистку

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени, заслуженої артистки України Трач Христини", - йдеться у повідомленні.

Христина закінчила класичне відділення Львівського державного училища культури і мистецтв. Ще студенткою почала працювати у Львівському академічному театрі опери і балету.

"Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, звернувши на себе увагу публіки і педагогів як здібна талановита молода артистка балету, яка володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Працюючи в балетній трупі, ввійшла в усі сольні номери вистав. З кожним роком, окрім сольних танців, кількість провідних партій зростала", - кажуть у театрі.

Зазначається, що артистка досконало володіла технікою класичного танцю.

У Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 рокиУ Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 рокиУ Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 рокиХристина Трач (фото: Facebook/Олексій Потьомкін)

У репертуарі солістки було понад два десятки партій, серед яких - Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Володарка дріад ("Баядерка", "Дон Кіхот" Л. Мінкуса), Жізель, Мірта ("Жізель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Сванільда ("Коппелія" Л. Деліба), Соломія Крушельницька ("Повернення Баттерфляй" Дж. Пуччіні-М. Скорика) та інші.

Христина разом із трупою не раз представляла українське мистецтво за кордоном на гастролях.

"Скільки ж прекрасних творчих моментів ми пережили разом з тобою, Христино! Я станцював з тобою майже всі свої перші вистави у професійній карʼєрі. А скільки ж ми жартували та сміялись. Дякую тобі за все. Було приємно танцювати разом … тоді і тепер назавжди…" - написав партнер по танцю Олексій Потьомкін.

У Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 рокиХристина Трач із партнером по танцю Олексієм Потьомкіним (фото: Facebook/Олексій Потьомкін)

Поки про причини смерті артистки не повідомляють. Прощання з Христиною Трач відбудеться 15 червня з 10:00 до 11:00 у фоє Львівської національної опери.

У Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 рокиХристина Трач (фото: facebook.com/Lviv.State.Choreographic.School)

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