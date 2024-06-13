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Во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 года

Четверг 13 июня 2024 20:14
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Во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 года Кристина Трач умерла в возрасте 44-х лет (фото: facebook.com/lvivoperaofficial)
Автор: Василина Копытко

Во Львове 13 июня в возрасте 44 лет умерла заслуженная артистка Украины, ведущая солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Кристина Трач. В репертуаре артистки за 28 лет работы в театре было более двух десятков сольных партий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Львовской национальной оперы в Facebook.

Что известно об артистке

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу смерти многолетней работницы театра, артистки балета, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Украины Трач Кристины", - говорится в сообщении.

Кристина окончила классическое отделение Львовского государственного училища культуры и искусств. Еще студенткой начала работать во Львовском академическом театре оперы и балета.

"Она изучила и выполнила несколько сольных партий, обратив на себя внимание публики и педагогов как способная талантливая молодая артистка балета, обладавшая великолепными сценическими данными, виртуозной техникой. Работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей. С каждым годом, кроме сольных танцев, количество ведущих партий росло", - говорят в театре.

Отмечается, что артистка в совершенстве владела техникой классического танца.

Во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 годаВо Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 годаВо Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 годаКристина Трач (фото: Facebook/Алексей Потемкин)

В репертуаре солистки было более двух десятков партий, среди которых - Никия, Гамзатти, Китри, Уличная танцовщица, Обладательница дриад ("Баядерка", "Дон Кихот" Л. Минкуса), Жизель, Мирта ("Жизель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Сванильда ("Коппелия" Л. Делиба), Соломия Крушельницкая ("Возвращение Баттерфляй" Дж. Пуччини-М. Скорика) и другие.

Кристина вместе с труппой не раз представляла украинское искусство за границей на гастролях.

"Сколько же прекрасных творческих моментов мы пережили вместе с тобой, Кристина! Я станцевал с тобой почти все свои первые спектакли в профессиональной карьере. А сколько же мы шутили и смеялись. Спасибо тебе за все. Было приятно танцевать вместе… тогда и теперь навсегда…" - написал партнер по танцу Алексей Потемкин.

Во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 годаКристина Трач с партнером по танцу Алексеем Потемкиным (фото: Facebook/Алексей Потемкин)

Пока о причине смерти артистки не сообщают. Прощание с Кристиной Трач состоится 15 июня с 10:00 до 11:00 в фойе Львовской национальной оперы.

Во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 годаКристина Трач (фото: Facebook.com/Lviv.State.Choreographic.School)

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