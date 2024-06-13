Во Львове умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Балерине было 44 года

Во Львове 13 июня в возрасте 44 лет умерла заслуженная артистка Украины, ведущая солистка балета Львовского национального театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Кристина Трач. В репертуаре артистки за 28 лет работы в театре было более двух десятков сольных партий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Львовской национальной оперы в Facebook .

Что известно об артистке

"Дирекция и коллектив Львовской национальной оперы глубоко скорбит по поводу смерти многолетней работницы театра, артистки балета, ведущего мастера сцены, заслуженной артистки Украины Трач Кристины", - говорится в сообщении.

Кристина окончила классическое отделение Львовского государственного училища культуры и искусств. Еще студенткой начала работать во Львовском академическом театре оперы и балета.

"Она изучила и выполнила несколько сольных партий, обратив на себя внимание публики и педагогов как способная талантливая молодая артистка балета, обладавшая великолепными сценическими данными, виртуозной техникой. Работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей. С каждым годом, кроме сольных танцев, количество ведущих партий росло", - говорят в театре.

Отмечается, что артистка в совершенстве владела техникой классического танца.

Кристина Трач (фото: Facebook/Алексей Потемкин)

В репертуаре солистки было более двух десятков партий, среди которых - Никия, Гамзатти, Китри, Уличная танцовщица, Обладательница дриад ("Баядерка", "Дон Кихот" Л. Минкуса), Жизель, Мирта ("Жизель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Сванильда ("Коппелия" Л. Делиба), Соломия Крушельницкая ("Возвращение Баттерфляй" Дж. Пуччини-М. Скорика) и другие.

Кристина вместе с труппой не раз представляла украинское искусство за границей на гастролях.

"Сколько же прекрасных творческих моментов мы пережили вместе с тобой, Кристина! Я станцевал с тобой почти все свои первые спектакли в профессиональной карьере. А сколько же мы шутили и смеялись. Спасибо тебе за все. Было приятно танцевать вместе… тогда и теперь навсегда…" - написал партнер по танцу Алексей Потемкин.

Кристина Трач с партнером по танцу Алексеем Потемкиным (фото: Facebook/Алексей Потемкин)

Пока о причине смерти артистки не сообщают. Прощание с Кристиной Трач состоится 15 июня с 10:00 до 11:00 в фойе Львовской национальной оперы.

Кристина Трач (фото: Facebook.com/Lviv.State.Choreographic.School)