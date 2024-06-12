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Стала відома причина смерті відомої захисниці й стиліста Шури "Ялти" Рязанцевої: подробиці

Середа 12 червня 2024 15:27
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Стала відома причина смерті відомої захисниці й стиліста Шури "Ялти" Рязанцевої: подробиці Світла пам'ять захисниці України (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)
Автор: Ірина Костенко

У вівторок, 11 червня, стало відомо про смерть військовослужбовиці Олександри (Шури) Рязанцевої з позивним "Ялта", яка раніше працювала стилістом у багатьох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського. Про трагічну звістку сповістила її сестра Валерія.

РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Крим" розповідає, що стало причиною трагічної події.

Причина смерті Шури Рязанцевої

Згідно з наданою журналістам прес-службою 78 окремого десантно-штурмового полку (ОДШП) інформацією, Олександра померла від серцевої недостатності.

Сталося це в одній з лікарень Житомира.

У прес-службі 78 ОДШП уточнили, що в медичній довідці, наданій лікарями, причиною смерті вказана саме серцева недостатність.

Зазначається також, що Шура Рязанцева переводилася в інший підрозділ. До переведення їй залишався один день.

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель "Ялти" стало відомо у вівторок, 11 червня, з дописів у соціальних мережах.

"На превеликий жаль, Шурочки більше немає…", - написала її сестра Валерія.

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Допис Валерії Рязанцевої (скріншот: facebook.com/valeriya.ryazanceva)

Життя й досягнення Шури Рязанцевої

Шура "Ялта" Рязанцева - уродженка Криму.

До повномасштабного вторгнення РФ дівчина працювала стилісткою, хоча під час Революції Гідності - рятувала поранених на вулиці Інститутській.

У межах професійної кар'єри Олександра вдягала акторів "Кварталу 95", проекту "Орел і Решка", керувала службою стилю на телеканалі "Інтер", навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У 2014 році, вже після окупації півострова росіянами, Рязанцева вирушила до рідного Криму, де потрапила у ворожий полон (там вона пробула п'ять днів).

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Шура "Ялта" Рязанцева (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)

У перший день повномасштабного вторгнення РФ Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони.

Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством (збираючи кошти для потреб Збройних сил України).

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.

"Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції", - написала вона тоді й опублікувала власну світлину.

На фронті загинула захисниця України й стилістка &quot;Кварталу 95&quot; Шура Рязанцева із позивним &quot;Ялта&quot;

Неймовірно талановита і мужня "Ялта" (скріншот: facebook.com/sashaa.ryazanceva)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10-річну оборону Авдіївки.

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