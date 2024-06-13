На війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач

На війні загинув кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію, а також життя й досягнення Ростислава.

Згідно з його даними, прощання з Ростиславом відбулось 12 червня 2024 року.

"Фехтувальна спільнота Львівщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ростислава. Вічна і світла пам'ять Герою! Герої не вмирають", - наголосив завідувач кафедри фехтування.

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну спортсмен упродовж двох років захищав рідну землю в складі штурмової бригади ЗСУ.

Зазначається, що Лівач - кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях, учасник Всеукраїнських змагань, переможець та багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області.

"Був хорошим, дисциплінованим студентом, добрим і відкритим у стосунках з друзями та викладачами", - поділився Бусол.

Після закінчення середньої загальноосвітньої школи №59 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури, де здобув кваліфікацію бакалавра й спеціаліста з олімпійського та професійного спорту.

Завідувач кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Василь Бусол у групі "Федерація фехтування Львівської області" підтвердив, що Лівач загинув на війні з російськими окупантами.

"Із початком повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України, а згодом - у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ ЗСУ. Загинув 6 червня", - розповіли у НОК.

Про трагічну загибель Ростислава Лівача стало відомо з допису НОК України у Facebook.

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