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На війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач

Четвер 13 червня 2024 10:15
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На війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач Ростислав Лівач загинув у 37 років (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

На війні загинув кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цю трагічну подію, а також життя й досягнення Ростислава.

Повідомлення про загибель

Про трагічну загибель Ростислава Лівача стало відомо з допису НОК України у Facebook.

"Із початком повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України, а згодом - у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ ЗСУ. Загинув 6 червня", - розповіли у НОК.

На війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач

Допис НОК України (скріншот: facebook.com/olympicua)

Завідувач кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Василь Бусол у групі "Федерація фехтування Львівської області" підтвердив, що Лівач загинув на війні з російськими окупантами.

Життя й досягнення Ростислава Лівача

Ростислав народився 25 січня 1987 року.

Після закінчення середньої загальноосвітньої школи №59 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури, де здобув кваліфікацію бакалавра й спеціаліста з олімпійського та професійного спорту.

"Був хорошим, дисциплінованим студентом, добрим і відкритим у стосунках з друзями та викладачами", - поділився Бусол.

Зазначається, що Лівач - кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях, учасник Всеукраїнських змагань, переможець та багаторазовий призер чемпіонатів Львівської області.

З початком повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну спортсмен упродовж двох років захищав рідну землю в складі штурмової бригади ЗСУ.

"Фехтувальна спільнота Львівщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ростислава. Вічна і світла пам'ять Герою! Герої не вмирають", - наголосив завідувач кафедри фехтування.

Згідно з його даними, прощання з Ростиславом відбулось 12 червня 2024 року.

На війні загинув відомий фехтувальник Ростислав ЛівачНа війні загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач

Подробиці щодо життя Лівача (скріншот: facebook.com/Федерація фехтування Львівської області)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10-річну оборону Авдіївки.

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