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У Львові перевізників штрафують за непрацюючі кондиціонери: кого вже покарали

14:07 26.06.2026 Пт
3 хв
На яких маршрутах в автобусах та тролейбусах мають працювати кондиціонери?
aimg Тетяна Веремєєва
У Львові перевізників штрафують за непрацюючі кондиціонери: кого вже покарали Фото: Громадський транспорт у Львові (telegram.me_lviv_adm)
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У Львові перевіряють, як працюють кондиціонери у громадському транспорті. Під час останньої інспекції несправні системи охолодження виявили у шести автобусах і двох тролейбусах, а перевізників оштрафували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

Головне:

  • Масштабні рейди у спеку: За останні два тижні у Львові зафіксували вже 28 випадків несправності кондиціонерів у громадському транспорті.
  • Штрафи для перевізників: Під час останньої інспекції зламані кондиціонери виявили у 6 автобусах, перевізників оштрафували.
  • Порушення в електранспорті: Системи охолодження також не працювали у двох тролейбусах №32, однак для них штрафи не передбачені.
  • Де кондиціонери є і де їх немає: Охолодження мають близько 180 із 500 автобусів та понад 60 одиниць електротранспорту. Водночас понад 30 маршрутів кондиціонерами не обладнані взагалі.

Працівники управління транспорту ЛМР перевірили роботу кондиціонерів у 33 автобусах, що курсують маршрутами №20, 23, 34 та 43, а також в 11 тролейбусах маршрутів №30 і №32.

За результатами перевірки несправні кондиціонери виявили у шести автобусах. Найбільше порушень зафіксували у перевізника ТзОВ "Фіакр-Львів" - чотири випадки. Ще два - у ПАТ "Львівське АТП-14630". За кожне порушення перевізники мають сплатити штраф у розмірі 1700 гривень.

Також системи кондиціонування не працювали у двох тролейбусах маршруту №32. Водночас у міськраді пояснили, що чинний договір із ЛКП "Львівелектротранс" не передбачає накладення штрафів. За такі порушення персональну відповідальність несуть керівники депо та підприємства.

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Скільки порушень уже виявили

У Львівській міськраді повідомили, що за підсумками перевірок, проведених протягом минулого та цього тижня, загалом зафіксовано вже 28 випадків несправності кондиціонерів у громадському транспорті.

Контроль за роботою транспорту триває протягом усього року, однак у літній період особливу увагу приділяють саме системам охолодження. Наразі перевірено вже майже 80% автобусів, обладнаних кондиціонерами.

Де у Львові є транспорт із кондиціонерами

Станом на сьогодні кондиціонерами обладнані майже 180 із близько 500 міських автобусів. Вони працюють, зокрема, на маршрутах №5а, 14, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 37, 41, 43, 48, 49а, 51, 53, 55а та 84.

Водночас автобуси на маршрутах №1а, 3а, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39а, 40, 45, 46, 47а, 52, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 та 92 системами кондиціонування не обладнані.

Крім того, кондиціонери мають понад 60 із 134 трамваїв і тролейбусів, які щодня виходять на маршрути.

Щоб пасажирам було легше зорієнтуватися, у громадському транспорті Львова почали розміщувати спеціальні наліпки, які повідомляють про відсутність кондиціонера. Більшість електротранспорту та частина автобусів уже мають такі позначки.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львові з 16 травня подорожчав проїзд у громадському транспорті. Нові тарифи залежать від способу оплати: найдешевший проїзд за "ЛеоКарт", а найдорожчий - при оплаті готівкою.

Також ми розповідали про ціни на проїзд у громадському транспорті у різних містах України.

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