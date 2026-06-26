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Во Львове перевозчиков штрафуют за неработающие кондиционеры: кого уже наказали

14:07 26.06.2026 Пт
3 мин
На каких маршрутах в автобусах и троллейбусах должны работать кондиционеры?
aimg Татьяна Веремеева
Во Львове перевозчиков штрафуют за неработающие кондиционеры: кого уже наказали Фото: Общественный транспорт во Львове (telegram.me_lviv_adm)
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Во Львове проверяют, как работают кондиционеры в общественном транспорте. Во время последней инспекции неисправные системы охлаждения были обнаружены в шести автобусах и двух троллейбусах, а перевозчиков оштрафовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.

Главное:

  • Масштабные рейды в жару За последние две недели во Львове зафиксировали уже 28 случаев неисправности кондиционеров в общественном транспорте.
  • Штрафы для перевозчиков: Во время последней инспекции сломанные кондиционеры обнаружили в шести автобусах, перевозчиков оштрафовали.
  • Нарушения в электротранспорте: Системы охлаждения также не работали в двух троллейбусах №32, однако для них штрафы не предусмотрены.
  • Где кондиционеры есть и где их нет: Кондиционерами оборудованы около 180 из 500 автобусов и более 60 единиц электротранспорта. При этом более 30 маршрутов вообще не оснащены кондиционерами.

Сотрудники управления транспорта ЛГС проверили работу кондиционеров в 33 автобусах, курсирующих по маршрутам №20, 23, 34 и 43, а также в 11 троллейбусах маршрутов №30 и №32 .

По результатам проверки неисправные кондиционеры обнаружили в шести автобусах. Больше всего нарушений зафиксировали у перевозчика ООО "Фиакр-Львов" - четыре случая. Еще два - в ПАО "Львовское АТП-14630". За каждое нарушение перевозчики должны заплатить штраф в размере 1700 гривен .

Также системы кондиционирования не работали в двух троллейбусах маршрута №32. В то же время в горсовете объяснили, что действующий договор с ЛКП "Львовэлектротранс" не предусматривает наложение штрафов. За эти нарушения персональную ответственность несут руководители депо и предприятия.

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Сколько нарушений уже выявили

Во Львовском горсовете сообщили, что по итогам проверок, проведенных на прошлой и этой неделе, всего зафиксировано уже 28 случаев неисправности кондиционеров в общественном транспорте.

Контроль за работой транспорта продолжается в течение всего года, однако в летний период особое внимание уделяется именно системам охлаждения. В настоящее время проверено уже почти 80% автобусов, оборудованных кондиционерами.

Где во Львове есть транспорт с кондиционерами

По состоянию на сегодняшний день кондиционерами оборудованы почти 180 из около 500 городских автобусов. Они работают, в частности, на маршрутах №5а, 14, 19, 20, 21, 23, 32, 34, 37, 41, 43, 48, 49а, 51, 53, 55а и 84.

В то же время автобусы на маршрутах №1а, 3а, 6а, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 39а, 40, 45 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 92 системами кондиционирования не оборудованы.

Кроме того, кондиционеры имеют более 60 из 134 трамваев и троллейбусов, которые ежедневно выходят на маршруты.

Чтобы пассажирам было легче сориентироваться, в общественном транспорте Львова начали размещать специальные наклейки, сообщающие об отсутствии кондиционера. Большинство электротранспорта и часть автобусов уже имеют такие отметки.

Ранее РБК-Украина писала, что во Львове с 16 мая подорожал проезд в общественном транспорте. Новые тарифы зависят от способа оплаты: самый дешевый проезд по "ЛеоКарт", а самый дорогой - при оплате наличными.

Также мы рассказывали о ценах на проезд в общественном транспорте в разных городах Украины .

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