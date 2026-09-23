У Львові перевізники допустили підвищення тарифу до 35 грн, у мерії - не згодні

У Львові не планується підвищення вартості проїзду у міському громадському транспорті. Заяви про можливе зростання тарифів не мають під собою офіційних підстав.

Про це заявив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду .

За словами посадовця, до міської ради не надходило жодних офіційних звернень від перевізників щодо зміни вартості проїзду, а також відсутні відповідні розрахунки.

"Вартість пального справді зросла і зараз становить близько 100 гривень за літр. Водночас тариф на проїзд переглядали відносно недавно. Тому наразі підстав для його чергового підвищення немає", - наголосив Олег Забарило.

Заяви про перегляд цін пролунали напередодні в етері "Львівської мануфактури новин" від директора концерну "Екопастранс" Ігоря Самардака.

Він стверджував, що коригування тарифу є неминучим через заборгованість міськради перед автотранспортними підприємствами.

За даними перевізників борг міськради за пільгові перевезення за перше півріччя сягнув близько 50 мільйонів гривень, а пільгові категорії пасажирів складають половину всього пасажиропотоку.

Також вони заявивли, що у разі подальшого зростання витрат економічно обґрунтований тариф може зрости до 35 гривень.

Останнє переглядання вартості проїзду у громадському транспорті Львова відбулося у травні.

Наразі діють такі тарифні ставки - 26 гривень за умови безготівкової оплати та 30 гривень у разі оплати готівкою.