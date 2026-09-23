Во Львове перевозчики допустили повышение тарифа до 35 грн, в мэрии - не согласны
Во Львове не планируется повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. Заявления о возможном росте тарифов не имеют под собой официальных оснований.
Об этом заявил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Забарило, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет.
По словам чиновника, в городской совет не поступало никаких официальных обращений от перевозчиков по поводу изменения стоимости проезда, а также отсутствуют соответствующие расчеты.
"Стоимость горючего действительно выросла и сейчас составляет около 100 гривен за литр. В то же время тариф на проезд пересматривали относительно недавно. Поэтому пока оснований для его очередного повышения нет", - подчеркнул Олег Забарило.
Заявления о пересмотре цен прозвучали накануне в эфире "Львовской мануфактуры новостей" от директора концерна "Экопастранс" Игоря Самардака.
Он утверждал, что корректировка тарифа неизбежна из-за задолженности горсовета перед автотранспортными предприятиями.
По данным перевозчиков, долг горсовета за льготные перевозки за первое полугодие достиг около 50 миллионов гривен, а льготные категории пассажиров составляют половину всего пассажиропотока.
Также они заявили, что в случае дальнейшего роста расходов экономически обоснованный тариф может вырасти до 35 гривен.
Последний просмотр стоимости проезда в общественном транспорте Львова состоялся в мае.
В настоящее время действуют такие тарифные ставки - 26 гривен при безналичной оплате и 30 гривен в случае оплаты наличными.
Цены на топливо в Украине
Напомним, что вопрос стоимости пассажирских перевозок тесно связан с ситуацией на топливном рынке Украины.
Несмотря на текущее затишье на АЗС, эксперты предупреждают, что предела роста нет и цены на горючее вскоре снова пойдут вверх.
В свою очередь, по состоянию на 23 сентября бензин до 104 грн и дизель по 100 грн остаются на прежнем уровне.
На популярные крупные украинские АЗС цены после скачка в начале недели вошли в фазу временной стабилизации.