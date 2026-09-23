Межі зростання немає. Що відбувається з цінами на АЗС і чи чекати на новий стрибок

На українському ринку пального кілька днів спостерігається затишшя, але воно є тимчасовим. Попри те, що останніми днями цінники на АЗС залишаються незмінними, вже найближчим часом вартість бензину та дизелю може знову піти вгору.

РБК-Україна з’ясувало в експертів, що відбувається з цінами на АЗС, чому вони можуть знову зрости та через що вартість пального відрізняється залежно від мережі й регіону.

Чому ціни на пальне завмерли

Після різкого подорожчання бензину та дизеля ціни на АЗС другий день поспіль залишаються майже без змін. Водночас це не означає, що зростання завершилося. На вартість пального продовжують впливати як ситуація на ринку нафтопродуктів, так і особливості формування роздрібної ціни.

Енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Геннадій Рябцев в коментарі РБК-Україна пояснює: серед об’єктивних причин подорожчання - загальне зростання вартості нафтопродуктів, які постачаються в Україну, а також здешевлення гривні відносно долара та євро. Через це для придбання того самого обсягу пального потрібно більше коштів.

Водночас на роздрібну ціну впливають очікування трейдерів та ризикова складова, яку оператори закладають у вартість пального. Основними складовими ціни при цьому залишаються вартість закуплених нафтопродуктів і податки.

Окремо на швидкість зміни цін впливають технічні можливості самих АЗС. Як пояснює засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін, частина паливних колонок має недостатню кількість розрядів для відображення нової ціни.

За його словами, для коректного відображення вартості пального потрібен формат із трьома цифрами до коми та двома після неї. Через технічні обмеження обладнання частина АЗС не може встановити ціну, яка потребує такого формату відображення.

Частина АЗС уже має обладнання, яке дозволяє встановлювати необхідну ціну. Інші компанії переобладнують колонки та шукають технічні рішення. Тому нинішня пауза у зміні цін може бути пов’язана не із завершенням подорожчання, а з тим, що частина операторів поки технічно не може відобразити нову вартість на АЗС.

Ціни на пальне знову підуть вгору?

Подальше зростання цін на бензин і дизель найближчими днями залишається можливим. За словами Рябцева, на ринку наразі немає чіткої межі, до якої оператори готові підвищувати ціни. На його думку, цьому сприяє недостатній контроль за формуванням роздрібної вартості пального.

Експерт зазначає, що оператори не пояснюють споживачам, чому саме змінюють ціни та з яких складових формується їхня вартість. Водночас на ціну впливають не тільки фактичні витрати на придбання пального, а й очікування трейдерів та закладена в ціну ризикова складова.

Тож нинішню паузу в зміні цін на АЗС поки зарано сприймати як остаточну стабілізацію. Подальша динаміка залежатиме як від вартості імпортного пального та валютного курсу, так і від того, як оператори переглядатимуть свої роздрібні ціни.

Чому на одних АЗС пальне дорожче, ніж на інших

Ціни на пальне можуть помітно відрізнятися залежно від мережі. Зокрема, різницю між цінами "Укрнафта" та преміальних мереж на кшталт SOCAR Рябцев пов'язує передусім із відмінностями в операційних витратах.

Преміальні мережі надають клієнтам більше додаткових послуг, що збільшує витрати на утримання та обслуговування АЗС. Водночас пояснювати різницю у вартості пального його якістю, за оцінкою експерта, підстав немає.

На кінцеву ціну також впливає підхід самої мережі до ціноутворення. Оператори можуть встановлювати ціну з урахуванням конкуренції на конкретній території, програм лояльності та інших комерційних факторів.

Чому в різних регіонах водії платять різну ціну за пальне

Вартість пального може відрізнятися і залежно від регіону. Однією з причин є логістика: ціна залежить від того, звідки конкретна АЗС отримує пальне та як далеко воно транспортується.

За словами Льоушкіна, якщо мережа орієнтується на локальні бази зберігання, ціна може формуватися окремо для різних регіонів. За централізованого підходу мережа може встановлювати однакову ціну по всій країні.

"На кінцеву вартість також впливає конкуренція між АЗС. Оператори можуть встановлювати ціну трохи нижче за конкурентів, щоб збільшити продажі, або залишати її вищою та компенсувати різницю знижками за програмами лояльності", - коментує Рябцев.

Крім того, при формуванні цін враховують купівельну спроможність у конкретному населеному пункті: у великих містах пальне зазвичай коштує дорожче, ніж у районних центрах.

Чого очікувати від цін на заправках далі?

Найближчим часом ціни на пальне можуть змінюватися нерівномірно. Окремі мережі здатні переглядати їх швидше, тоді як інші спочатку мають вирішити технічні питання з обладнанням. Водночас сама відсутність змін на стелі АЗС протягом кількох днів ще не свідчить про завершення нинішнього періоду подорожчання.

Які ціни на АЗС зараз

Ціни на українських АЗС залишаються на високих позначках услід за світовим ринком нафти, який реактивно реагує на події довкола Ірану та Близького Сходу.

Попри незначне відкочування нафтових котирувань у середу, українські мережі не поспішають знижувати прайси, хоча й призупинили подальше зростання.

Станом на 23 вересня звичайний бензин А-95 на ОККО та WOG тримається на позначці 92,90 грн/л, дизель - 99,90 грн/л.

Фото: ціни АЗС в Україні станом на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Найдешевше пальне серед великих мереж традиційно пропонує державна "Укрнафта" (А-95 по 88,90 грн/л), тоді як у преміальному сегменті SOCAR цінники на окремі види пального сягнули рекордної позначки у 104,00 грн/л.