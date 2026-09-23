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Бензин до 104 грн і дизель по 100: скільки коштує пальне на АЗС 23 вересня

09:18 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Бензин до 104 грн і дизель по 100: скільки коштує пальне на АЗС 23 вересня Фото: Різниця у вартості 50 літрів бензину А-95 між мережами сягає 300 грн (Getty Images)
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На популярних великих українських АЗС ціни залишаються на рівні попереднього дня. Після помітного стрибка цін на початку тижня ринок увійшов у фазу стабілізації - жодна з великих мереж не змінювала вартість пального.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 23 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Що відбувається з цінами на пальне

Напередодні мережа SOCAR суттєво підняла вартість пального, піднявши планку для преміального бензину NANO 100 та дизелю NANO Extro до 104,00 грн/л. Сьогодні мережа утримує всі цінники без змін.

Без динаміки в "Укрнафти". Після здорожчання базових марок на початку тижня (А-95 та А-92 додали по 1 грн), 23 вересня вартість пального в мережі фіксована.

OKKO та WOG теж тримають позиції. Мережі не коригували прайси - вартість бензину А-95 Євро зупинилася на позначці 92,90 грн/л, а дизельне пальне коштує 99,90 грн/л.

Бензин до 104 грн і дизель по 100: скільки коштує пальне на АЗС 23 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Скільки коштує заправити 50-літровий бак

Якщо заправляти 50-літровий бак бензином А-95, сума залежатиме від мережі:

  • "Укрнафта" - 4 445 грн;
  • OKKO/WOG - 4 645 грн;
  • SOCAR - 4 745 грн.

Для дизеля:

  • "Укрнафта" - 4 895 грн;
  • OKKO/WOG - 4 995 грн;
  • SOCAR - 5 150 грн.

Таким чином, різниця між найдешевшим і найдорожчим варіантом заправки 50-літрового бака становить 300 грн для бензину А-95 та 255 грн для дизеля.

Деталізація цін на АЗС 23 вересня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 99,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 99,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 99,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 99,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДП NANO Extro: 104,00 грн
  • ДП NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 91,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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