ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові на місцях влучання російських ракет військових об'єктів не було, - ОВА

Львів , Середа 04 вересня 2024 19:28
UA EN RU
У Львові на місцях влучання російських ракет військових об'єктів не було, - ОВА Фото: наслідки ракетної атаки РФ на Львів 4 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Поки не відомо, куди саме цілили російські терористи під час атаки на Львів цієї ночі, 4 вересня. Однак на місцях влучання російських ракет військових об'єктів не було.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів начальник управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської ОВА Віктор Іваніцький.

Відповідаючи на питання, чи зрозуміло, куди саме цілили росіяни під час атаки на Львів, Іваніцький зазначив, що над цим працюють спеціалісти.

"Я думаю, що це тема буде не зовсім відкрита. Але там, де впали ракети, де впали уламки, там військових об'єктів не було. Це або "аналоговнєт", або просто терор", - сказав він.

Ракетна атака на Львів 4 вересня

Нагадаємо, цієї ночі, 4 вересня, російські війська масовано вдарили по Україні, запустивши десятки дронів та 13 ракет.

Найбільше через атаку постраждав Львів. Були влучання ворожих ракет у двох районах. У місті пошкоджено понад 70 будинків, більшість з них - історична спадщина.

Через обстріл Львова семеро людей загинули, ще 53 особи постраждали. Серед загиблих - двоє дітей.

Як виглядає Львів після російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Війна в Україні Ракетний удар Ракетна атака
NEWS
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ