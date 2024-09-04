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Во Львове на местах попадания российских ракет военных объектов не было, - ОВА

Львов , Среда 04 сентября 2024 19:28
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Во Львове на местах попадания российских ракет военных объектов не было, - ОВА Фото: последствия ракетной атаки РФ на Львов 4 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Пока не известно, куда именно целились российские террористы во время атаки на Львов этой ночью, 4 сентября. Однако на местах попадания российских ракет военных объектов не было.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Львовской ОВА Виктор Иваницкий.

Отвечая на вопрос, понятно ли, куда целили россияне во время атаки на Львов, Иваницкий отметил, что над этим работают специалисты.

"Я думаю, что эта тема будет не совсем открыта. Но там, где упали ракеты, где упали обломки, там военных объектов не было. Это либо "аналоговнет", либо просто террор", - сказал он.

Ракетная атака на Львов 4 сентября

Напомним, этой ночью, 4 сентября, российские войска массированно ударили по Украине, запустив десятки дронов и 13 ракет.

Больше всего из-за атаки пострадал Львов. Были попадания вражеских ракет в двух районах. В городе повреждено более 70 домов, большинство из них - историческое наследие.

Из-за обстрела Львова семь человек погибли, еще 53 человека пострадали. Среди погибших - двое детей.

Как выглядит Львов после российской атаки - в материале РБК-Украина.

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