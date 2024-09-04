Во Львове на местах попадания российских ракет военных объектов не было, - ОВА

Пока не известно, куда именно целились российские террористы во время атаки на Львов этой ночью, 4 сентября. Однако на местах попадания российских ракет военных объектов не было.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал начальник управления защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и оборонной работы Львовской ОВА Виктор Иваницкий.

Отвечая на вопрос, понятно ли, куда целили россияне во время атаки на Львов, Иваницкий отметил, что над этим работают специалисты. "Я думаю, что эта тема будет не совсем открыта. Но там, где упали ракеты, где упали обломки, там военных объектов не было. Это либо "аналоговнет", либо просто террор", - сказал он.