У Львові люди не змогли потрапити в укриття під час повітряної тривоги: що сталось
Сьогодні, 15 січня, одне з укриттів у Львові виявилось зачиненим під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Львівської області у Facebook.
Що відомо про зачинене укриття у Львові
Українцям розповіли, що сьогодні зранку під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію щодо зачиненого укриття в будинку на вулиці Івана Франка.
"Саме у цей час у місті тривала повітряна тривога", - додали у прес-службі поліції.
Зазначається, що правоохоронці:
- негайно прибули за вказаною адресою;
- підтвердили отриману інформацію.
"Укриття дійсно було зачинене, через що люди не могли потрапити у безпечне місце під час повітряної тривоги", - наголосили у поліції.
Повідомляється, що за цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 (під процесуальним керівництвом Галицької окружної прокуратури) розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 ("Залишення в небезпеці") Кримінального кодексу України.
Уточнюється, що санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.
"Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють осіб, відповідальних за функціонування укриття - з метою притягнення їх до відповідальності", - додали у прес-службі.
Насамкінець громадянам нагадали: "якщо під час повітряної тривоги ви не можете отримати доступ до укриття, то обов'язково повідомляйте про це на спецлінію "102".
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)
Нагадаємо, напередодні ввечері РФ запускала по території України безпілотники. Згодом стало відомо, що російська армія підняла у небо бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Вранці середи, 15 січня, російська армія вкотре влаштувала масований обстріл по регіонах України. У низці областей було запроваджено екстрені відключення світла (під прицілом ворога опинились переважно західні регіони).
За словами президента Володимира Зеленського, ціллю росіян була газова інфраструктура та енергетичні об'єкти, які забезпечують життя людей.
Під час удару було запущено понад 40 ракет (зокрема й балістика). Також за ніч українські захисники зафіксували понад 70 російських ударних дронів.
З огляду на регулярні повітряні тривоги й ворожі атаки, в Україні діє вже понад 61 тисяча укриттів. При цьому близько 80% з них розташовані у школах.
У деяких населених пунктах користуватися шкільними укриттями під час ворожих обстрілів дозволяють також місцевим мешканцям (хоча здебільшого - в ті години, коли у навчальному закладі не проходять заняття).
Так, наприклад, наприкінці вересня 2024 року ховатись у шкільних укриттях дозволили мешканцям Запорізької області.
Читайте також, чому на третій рік війни доступних сучасних укриттів недостатньо та як планують розв'язувати цю проблему.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.