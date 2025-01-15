Во Львове люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги: что случилось
Сегодня, 15 января, одно из укрытий во Львове оказалось закрытым во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области в Facebook.
Что известно о закрытом укрытии во Львове
Украинцам рассказали, что сегодня утром во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме на улице Ивана Франко.
"Именно в это время в городе продолжалась воздушная тревога", - добавили в пресс-службе полиции.
Отмечается, что правоохранители:
- немедленно прибыли по указанному адресу;
- подтвердили полученную информацию.
"Укрытие действительно было закрыто, из-за чего люди не могли попасть в безопасное место во время воздушной тревоги", - отметили в полиции.
Сообщается, что по данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 (под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры) начали уголовное производство по части 1 статьи 135 ("Оставление в опасности") Уголовного кодекса Украины.
Уточняется, что санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения или лишения свободы.
"Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия - с целью привлечения их к ответственности", - добавили в пресс-службе.
В завершение гражданам напомнили: "если во время воздушной тревоги вы не можете получить доступ к укрытию, то обязательно сообщайте об этом по спецлинии "102".
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)
Напомним, накануне вечером РФ запускала по территории Украины беспилотники. Позже стало известно, что российская армия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".
Утром среды, 15 января, российская армия в очередной раз устроила массированный обстрел по регионам Украины. В ряде областей были введены экстренные отключения света (под прицелом врага оказались преимущественно западные регионы).
По словам президента Владимира Зеленского, целью россиян была газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают жизнь людей.
Во время удара было запущено более 40 ракет (в том числе и баллистика). Также за ночь украинские защитники зафиксировали более 70 российских ударных дронов.
Учитывая регулярные воздушные тревоги и вражеские атаки, в Украине действует уже более 61 тысячи укрытий. При этом около 80% из них расположены в школах.
В некоторых населенных пунктах пользоваться школьными укрытиями во время вражеских обстрелов позволяют также местным жителям (хотя в основном - в те часы, когда в учебном заведении не проходят занятия).
Так, например, в конце сентября 2024 года прятаться в школьных укрытиях позволили жителям Запорожской области.
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