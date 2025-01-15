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Во Львове люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги: что случилось

Среда 15 января 2025 11:40
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Во Львове люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги: что случилось Укрытия спасают жизни людей во время вражеских воздушных атак (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 15 января, одно из укрытий во Львове оказалось закрытым во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области в Facebook.

Что известно о закрытом укрытии во Львове

Украинцам рассказали, что сегодня утром во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме на улице Ивана Франко.

"Именно в это время в городе продолжалась воздушная тревога", - добавили в пресс-службе полиции.

Отмечается, что правоохранители:

  • немедленно прибыли по указанному адресу;
  • подтвердили полученную информацию.

"Укрытие действительно было закрыто, из-за чего люди не могли попасть в безопасное место во время воздушной тревоги", - отметили в полиции.

Сообщается, что по данному факту следователи Львовского районного управления полиции №1 (под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры) начали уголовное производство по части 1 статьи 135 ("Оставление в опасности") Уголовного кодекса Украины.

Уточняется, что санкция статьи предусматривает до двух лет ограничения или лишения свободы.

"Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия - с целью привлечения их к ответственности", - добавили в пресс-службе.

В завершение гражданам напомнили: "если во время воздушной тревоги вы не можете получить доступ к укрытию, то обязательно сообщайте об этом по спецлинии "102".

Во Львове люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги: что случилосьВо Львове люди не смогли попасть в укрытие во время воздушной тревоги: что случилось

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/MVS.LVIV)

Напомним, накануне вечером РФ запускала по территории Украины беспилотники. Позже стало известно, что российская армия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья".

Утром среды, 15 января, российская армия в очередной раз устроила массированный обстрел по регионам Украины. В ряде областей были введены экстренные отключения света (под прицелом врага оказались преимущественно западные регионы).

По словам президента Владимира Зеленского, целью россиян была газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают жизнь людей.

Во время удара было запущено более 40 ракет (в том числе и баллистика). Также за ночь украинские защитники зафиксировали более 70 российских ударных дронов.

Учитывая регулярные воздушные тревоги и вражеские атаки, в Украине действует уже более 61 тысячи укрытий. При этом около 80% из них расположены в школах.

В некоторых населенных пунктах пользоваться школьными укрытиями во время вражеских обстрелов позволяют также местным жителям (хотя в основном - в те часы, когда в учебном заведении не проходят занятия).

Так, например, в конце сентября 2024 года прятаться в школьных укрытиях позволили жителям Запорожской области.

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