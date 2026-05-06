У Львові готують підвищення цін на проїзд: які нові тарифи

У Львові відбудеться публічне обговорення змін до тарифів на проїзд у міському громадському транспорті. Йдеться про можливе підвищення вартості квитків у автобусах, трамваях і тролейбусах.
Якими можуть бути нові тарифи та коли їх обговорюватимуть – повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
Головне:
Публічне обговорення проєкту рішення заплановане на 7 травня у приміщенні Першої Львівської медіатеки. Початок – о 16:30. Взяти участь можна за попередньою реєстрацією.
Зауваження та пропозиції до проєкту також можна подавати до 9 травня через ЦНАПи або поштою до департаменту міської мобільності.
Згідно з проєктом рішення, вартість проїзду може зрости:
оплата транспортною карткою для студентів – 11,5 грн (зараз 8,5 грн)
оплата карткою або додатком – 23 грн (зараз 17 грн)
оплата банківською карткою – 26 грн (зараз 20 грн)
готівкою – 30 грн (зараз 25 грн)
Також пропонують підвищити абонементи: студентський – до 575 грн, загальний – до 1150 грн. Штраф за безквитковий проїзд може зрости до 520 грн.
Перевізники звернулися до міськради ще на початку березня, пояснюючи необхідність перегляду тарифів різким зростанням цін на пальне.
Якщо у 2025 році дизель коштував близько 48 грн за літр, то зараз – понад 90 грн. Це суттєво впливає на собівартість перевезень.
У міськраді зазначають, що проаналізували розрахунки перевізників і погодилися з необхідністю підвищення, однак не підтримали запропонований рівень понад 40 грн за поїздку.
Після громадського обговорення остаточне рішення щодо тарифів має ухвалити виконавчий комітет.
Водночас перевізники повинні будуть підвищувати якість послуг і оновлювати транспорт. Наразі у Львові вже курсує близько 400 низькопідлогових автобусів, а понад 78% транспорту є доступними для маломобільних пасажирів.
Водночас у місті діють пільги: понад 30 категорій пасажирів користуються транспортом безкоштовно, а для інших зберігаються безкоштовні пересадки при оплаті через електронні сервіси.