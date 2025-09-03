У Львові чути вибухи. Працює ППО

У Львові лунають вибухи. Місто атакують російські "Шахеди", працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького та міського голову Андрія Садового.
"У Львові гучно. Працює ППО. Будь ласка, не називайте жодних локацій", - зазначив він.
Садовий попередив про наближення ворожого безпілотника в напрямку Львова.
Нагадаємо, в ніч на 3 вересня російські терористи запустили по Україні дрони-камікадзе.
Зокрема, під масованою атакою "Шахедів" перебуває Луцьк.