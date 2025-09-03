ua en ru
У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожих дронах

Київ, Середа 03 вересня 2025 00:38
UA EN RU
У Києві пролунали вибухи, працює ППО по ворожих дронах Фото: у столиці працюють мобільні вогневі групи по російських ударних дронах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві було чути серію вибухів. Місто атакують російські ударні дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і КМВА.

Вибухи і роботу мобільних вогневих груп було чути в центральній частині міста о 00:31.

"Кияни та гості столиці. Не залишайте укриття до завершення повітряної тривоги. Загроза зберігається!", - повідомили у КМВА.

О 00:11 начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА.

"Попередньо без пожежі та руйнувань, служби прямують на місце", - написав він.

Оновлено 01:15

В КМВА зазначили, що атака ударних дронів на Київ триває.

"На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Можлива робота ППО", - зазначили в адміністрації.

Жителям радять перебувати в укриттях і дотримуватися усіх правил безпеки до відбою тривоги.

Дронова атака РФ

У вівторок, 2 вересня, російські терористи тричі атакували Київ ударними безпілотниками "Шахед".

Перша атака була близько 9:30 ранку, друга - о 19:00, а третя почалася після 22:00 і триває досі.

За даними моніторигових каналів, на даний момент у повітряному просторі України 105 ударних дронів, більшість рухаються в обхід Києва у напрямку західних областей.

Вдень під час атаки по Україні росіяни випустили 53 безпілотники, ППО знешкодила більшість із них.

