Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Во Львове слышны взрывы. Работает ПВО

Автор: Валерий Савицкий

Во Львове гремят взрывы. Город атакуют российские "Шахеды", работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской областной военной администрации Максима Козицкого и городского председателя Андрея Садового.

"Во Львове громко. Работает ПВО. Пожалуйста, не называйте никаких локаций", - отметил он.

Садовой предупредил о приближении вражеского беспилотника в направлении Львова.

Атака дронов