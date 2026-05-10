У Львові чоловік взяв у заручники дівчинку та погрожував їй ножем, побачивши ТЦК

Подія сталась 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.

"Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж", - повідомили правоохоронці та додали, що затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку.

Дівчина не постражадала внаслідок інциденту.

В обласному ТЦК також прокоментували НП, яке сталось під вечір 9 травня.

"Один із громадян почав поводити себе агресивно й непередбачувано: дістав ніж і газовий балончик, після чого схопив одну з дівчат із групи підлітків та приставив їй ніж до горла", - йдеться у повідомленні пресслужби..

Нападником виявився 43-річний житель Львова, якого затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Фото: затриманий чоловік, який взяв дівчину у заручники (поліція Львівщини)