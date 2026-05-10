У Львові чоловік взяв у заручники дівчинку та погрожував їй ножем, побачивши ТЦК

У Львові чоловік розпилив сльозогінний газ та взяв 13-річну дівчину у заручники, побачивши працівників ТЦК. Окрім цього, нападник приставив їй до шиї ніж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області та Львівський обласний ТЦК.
Подія сталась 9 травня близько 16:30 на вулиці Кавалерідзе у Львові.
"Побачивши військовослужбовців ТЦК, перехожий чоловік розпилив сльозогінний газ, після чого схопив дівчинку, яка проходила поруч та приставив їй до шиї ніж", - повідомили правоохоронці та додали, що затримали зловмисника та звільнили 13-річну львівʼянку.
Дівчина не постражадала внаслідок інциденту.
В обласному ТЦК також прокоментували НП, яке сталось під вечір 9 травня.
"Один із громадян почав поводити себе агресивно й непередбачувано: дістав ніж і газовий балончик, після чого схопив одну з дівчат із групи підлітків та приставив їй ніж до горла", - йдеться у повідомленні пресслужби..
Нападником виявився 43-річний житель Львова, якого затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Проводиться досудове розслідування, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.
Як відомо, опір працівникам ТЦК від військовозобов'язаних явище доволі розповсюджене, що нерідко супроводжується штурляннями, бійками та нецензурною лексикою.
Втім, помічались і неправомірні дії з боку військових ТЦК, а саме їхні жорсткі заходи мобілізації, від яких варто позбавлятись, про що говорив сам голова Офісу президента Кирило Буданов.
У зв'язку з цим останнім часом в Україні фіксують зростання кількості нападів на військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними Національної поліції, від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано вже понад 600 таких інцидентів, і їхня кількість продовжує зростати.
Один із прикладів, нещодавно у Дніпрі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК, двох із яких в результаті було поранено.