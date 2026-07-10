Як отримати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ
07:07 10.07.2026 Пт
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Пенсійний фонд оголосив увесь перелік необхідних документів
Фото: Є різні способи подачі документів для отримання субсидії (Getty Images)
Житлову субсидію можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни й проживають у житлових приміщеннях або будинках. Зробити це можна різними способами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
Головне:
- Місце проживання. Оформити житлову субсидію можна як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного проживання. Якщо сім'я винаймає житло, субсидію призначають на підставі договору оренди. Внутрішньо переміщені особи можуть оформити допомогу за довідкою ВПО.
- Документи. Пенсійний фонд України оприлюднив повний перелік документів, які необхідно подати для оформлення субсидії. Насамперед потрібно пред’явити паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.
- Способи подачі документів. Це можна зробити по-різному: особисто, онлайн або поштою. Про остаточне рішення ви дізнаєтеся на вебпорталі ПФУ в особистому кабінеті - у вкладці "Мої повідомлення".
Які саме документи потрібні для оформлення субсидії:
- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
- заява про призначення житлової субсидії;
- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;
- договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);
- копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
- довідка про доходи (якщо в декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня в ПФУ та ДФС);
- довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);
- інші документи, передбачені чинним законодавством, у разі потреби.
Як подати документи для оформлення субсидії:
- онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія";
- поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду;
- особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчих органів сільських, селищних і міських рад територіальних громад або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).
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До речі, є спосіб дуже швидко оформити субсидію онлайн - лише за 30 хвилин. Вам знадобиться тільки смартфон.