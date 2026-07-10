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Як отримати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ

07:07 10.07.2026 Пт
2 хв
Пенсійний фонд оголосив увесь перелік необхідних документів
aimg Юлія Капітонова
Як отримати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ Фото: Є різні способи подачі документів для отримання субсидії (Getty Images)
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Житлову субсидію можуть отримати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають на території країни й проживають у житлових приміщеннях або будинках. Зробити це можна різними способами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Місце проживання. Оформити житлову субсидію можна як за місцем реєстрації, так і за місцем фактичного проживання. Якщо сім'я винаймає житло, субсидію призначають на підставі договору оренди. Внутрішньо переміщені особи можуть оформити допомогу за довідкою ВПО.
  • Документи. Пенсійний фонд України оприлюднив повний перелік документів, які необхідно подати для оформлення субсидії. Насамперед потрібно пред’явити паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України.
  • Способи подачі документів. Це можна зробити по-різному: особисто, онлайн або поштою. Про остаточне рішення ви дізнаєтеся на вебпорталі ПФУ в особистому кабінеті - у вкладці "Мої повідомлення".

Які саме документи потрібні для оформлення субсидії:

  • паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • заява про призначення житлової субсидії;
  • декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;
  • договір наймання (оренди) житла (у разі наявності);
  • копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
  • довідка про доходи (якщо в декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня в ПФУ та ДФС);
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо субсидія призначається за фактичним місцем проживання);
  • інші документи, передбачені чинним законодавством, у разі потреби.

Як подати документи для оформлення субсидії:

  • онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або портал "Дія";
  • поштою - на адресу територіального органу Пенсійного фонду;
  • особисто - у сервісному центрі Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчих органів сільських, селищних і міських рад територіальних громад або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Раніше РБК-Україна пояснювало, кому саме можуть не дати субсидію в 2026 році. Також ми описували всі можливі причини.

Окрім того, стало відомо, в яких випадках земельний пай впливає на субсидію.

До речі, є спосіб дуже швидко оформити субсидію онлайн - лише за 30 хвилин. Вам знадобиться тільки смартфон.

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