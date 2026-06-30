У Львові з 1 липня вводять нове правило для електросамокатів: як не влетіти на гроші

У Львові з 1 липня вводять нове правило для електросамокатів, за порушення якого можна отримати 100 гривень штрафу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.
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Нові правила діятимуть в історичному центрі Львова та в межах третьої зони паркування.
Відтепер завершити поїздку можна буде лише у спеціально визначених місцях, які відображатимуться у мобільних застосунках сервісів прокату. Можливість залишати самокат у довільному місці буде обмежена.
Оператори прокату також запровадять додатковий збір у розмірі 100 гривень для користувачів, які залишать транспорт у недозволеному місці.
У міськраді зазначили, що нововведення поки працюватимуть у тестовому режимі. Протягом двох місяців у місті оцінюватимуть ефективність нової системи. За потреби кількість зон для паркування, їхні межі та інші умови можуть змінити.
У мерії рекомендують перед початком поїздки перевіряти у застосунку найближчу дозволену парковку та заздалегідь планувати маршрут.
За словами міської влади, нові вимоги мають зробити користування електросамокатами безпечнішим і зручнішим для всіх учасників дорожнього руху.
Місця для паркування визначали так, щоб самокати не заважали пішоходам, людям з інвалідністю та не перекривали проходи.
Водночас львів'янам нагадали про основні правила безпеки: користуватися захисним шоломом, не дозволяти дітям керувати електросамокатами, бути уважними до пішоходів та паркувати транспорт так, щоб для проходу залишалося щонайменше два метри.
У міськраді повідомили, що працюють і над додатковими правилами для користувачів прокатних електросамокатів. Зокрема, планують запровадити обов'язкову перевірку віку користувачів і дозволяти оренду лише особам від 16 років, зробити обов'язковим використання шоломів, а також обмежити швидкість до 15 км/год на аварійно небезпечних ділянках.
Нагадаємо, раніше Львівська міська рада анонсувала посилення правил користування прокатними електросамокатами. Причиною стало зростання кількості травм. Однак поки вирішили лише впорядкувати паркування. За даними мерії, лише за останні три місяці у Львові понад 100 дітей були госпіталізовані після катання на електросамокатах.
РБК-Україна також писало, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує врегулювати використання електросамокатів, моноколіс та іншого малого електротранспорту. Документ передбачає запровадження нових штрафів для їхніх водіїв, а також підвищення відповідальності за порушення ПДР для пішоходів, велосипедистів і користувачів гужового транспорту