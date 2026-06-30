Во Львове с 1 июля вводят новое правило для электросамокатов: как не влететь на деньги

Главное: Парковка только в спецзонах: С 1 июля в историческом центре Львова и третьей зоне парковки покидать прокатные самокаты разрешат только на специальных площадках.

С 1 июля в историческом центре Львова и третьей зоне парковки покидать прокатные самокаты разрешат только на специальных площадках. Дополнительная плата: При завершении поездки и оставлении самоката в произвольном (неразрешенном) месте операторы проката будут автоматически взимать с пользователя дополнительный сбор.

При завершении поездки и оставлении самоката в произвольном (неразрешенном) месте операторы проката будут автоматически взимать с пользователя дополнительный сбор. Двухмесячный тест: Новые правила внедряются в тестовом режиме на два месяца.

Новые правила внедряются в тестовом режиме на два месяца. Будущие ограничения: В горсовете разрабатываются дополнительные запреты: планируется ограничить скорость до 15 км/час и ввести проверку возраста.

Что изменится с 1 июля

Новые правила будут действовать в историческом центре Львова и в пределах третьей зоны парковки .

Теперь завершить поездку можно будет только в специально определенных местах, которые будут отображаться в мобильных приложениях сервисов проката. Возможность оставлять самокат в любом месте будет ограничена.

Операторы проката также введут дополнительный сбор в размере 100 гривен для пользователей, которые оставят транспорт в неположенном месте.

Правила будуть тестировать два месяца

В горсовете отметили, что нововведения пока будут работать в тестовом режиме. В течение двух месяцев в городе будут оцениваться эффективность новой системы. При необходимости количество парковочных зон, их границы и другие условия могут изменить.

В мэрии рекомендуют перед началом поездки проверять в приложении ближайшую разрешенную парковку и планировать маршрут заранее.

Почему решили изменить правила

По словам городских властей, новые требования должны сделать пользование электросамокатами более безопасным и удобным для всех участников дорожного движения.

Парковочные места определяли так, чтобы самокаты не мешали пешеходам, людям с инвалидностью и не перекрывали проходы.

В то же время львовянам напомнили об основных правилах безопасности: пользоваться защитным шлемом, не разрешать детям управлять электросамокатами, быть внимательными к пешеходам и парковать транспорт так, чтобы для прохода оставалось минимум два метра.

Какие еще ограничения могут появиться

В горсовете сообщили, что работают и над дополнительными правилами для пользователей прокатных электросамокатов. В частности, планируется ввести обязательную проверку возраста пользователей и разрешать аренду только лицам от 16 лет, сделать обязательным использование шлемов, а также ограничить скорость до 15 км/час на аварийно опасных участках.