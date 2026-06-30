Во Львове с 1 июля вводят новое правило для электросамокатов: как не влететь на деньги

Во Львове с 1 июля вводят новое правило для электросамокатов, за нарушение которого можно получить штраф в 100 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский городской совет .
Главное:
Новые правила будут действовать в историческом центре Львова и в пределах третьей зоны парковки .
Теперь завершить поездку можно будет только в специально определенных местах, которые будут отображаться в мобильных приложениях сервисов проката. Возможность оставлять самокат в любом месте будет ограничена.
Операторы проката также введут дополнительный сбор в размере 100 гривен для пользователей, которые оставят транспорт в неположенном месте.
В горсовете отметили, что нововведения пока будут работать в тестовом режиме. В течение двух месяцев в городе будут оцениваться эффективность новой системы. При необходимости количество парковочных зон, их границы и другие условия могут изменить.
В мэрии рекомендуют перед началом поездки проверять в приложении ближайшую разрешенную парковку и планировать маршрут заранее.
По словам городских властей, новые требования должны сделать пользование электросамокатами более безопасным и удобным для всех участников дорожного движения.
Парковочные места определяли так, чтобы самокаты не мешали пешеходам, людям с инвалидностью и не перекрывали проходы.
В то же время львовянам напомнили об основных правилах безопасности: пользоваться защитным шлемом, не разрешать детям управлять электросамокатами, быть внимательными к пешеходам и парковать транспорт так, чтобы для прохода оставалось минимум два метра.
В горсовете сообщили, что работают и над дополнительными правилами для пользователей прокатных электросамокатов. В частности, планируется ввести обязательную проверку возраста пользователей и разрешать аренду только лицам от 16 лет, сделать обязательным использование шлемов, а также ограничить скорость до 15 км/час на аварийно опасных участках.
Напомним, ранее Львовский городской совет анонсировал ужесточение правил пользования прокатными электросамокатами. Причиной стал рост числа травм. Однако пока решили только упорядочить парковку. По данным мэрии, только за последние три месяца во Львове более 100 детей были госпитализированы после катания на электросамокатах.
РБК-Украина также писало, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий урегулировать использование электросамокатов, моноколес и другого малого электротранспорта. Документ предусматривает введение новых штрафов для их водителей, а также повышение ответственности за нарушение ПДД для пешеходов, велосипедистов и пользователей гужевого транспорта