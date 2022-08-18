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Эрдоган приехал во Львов

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Львов, Четверг 18 августа 2022 13:53
Эрдоган приехал во Львов Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.

В международном аэропорту Польши "Жешув" Эрдоган провел небольшую встречу с губернатором польского региона Радославом Виатра и послом Турции в Варшаве Ченгизом Камилом Фыратом. После этого турецкий лидер отправился во Львов.

Напомним, сегодня во Львове запланирована встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.

Во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".

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