Эрдоган приехал во Львов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Украину. Он уже находится во Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk .

В международном аэропорту Польши "Жешув" Эрдоган провел небольшую встречу с губернатором польского региона Радославом Виатра и послом Турции в Варшаве Ченгизом Камилом Фыратом. После этого турецкий лидер отправился во Львов.

Напомним, сегодня во Львове запланирована встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.

Во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".