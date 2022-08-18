У Львові завершилася зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша

Переговори президента України Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем завершилися у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk .

Вони стартували після двосторонніх переговорів глав України і Туреччини, які тривали 2 години.

За інформацією видання, тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша тривали близько 40 хвилин.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган прибув до Львова з офіційним візитом сьогодні, 18 серпня, а Гутерреш - вчора, 17 серпня. Вони приїхали в Україну для переговорів із Зеленським.

Більш детально про переговори можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем: перші подробиці".

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