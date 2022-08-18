ua ru
Чт, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Львові завершилася зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша

Новость на русском →
Львів, Четвер 18 серпня 2022 18:00
У Львові завершилася зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша Фото: у Львові завершилася зустріч Зеленського, Ердогана та Гутерреша (twitter.com/tgrthabertv)
Автор: Іван Носальський

Переговори президента України Володимира Зеленського з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем завершилися у Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haberturk.

За інформацією видання, тристороння зустріч Зеленського, Ердогана і Гутерреша тривали близько 40 хвилин.

Вони стартували після двосторонніх переговорів глав України і Туреччини, які тривали 2 години.

Нагадаємо, сьогодні Ердоган прибув до Львова з офіційним візитом сьогодні, 18 серпня, а Гутерреш - вчора, 17 серпня. Вони приїхали в Україну для переговорів із Зеленським.

Більш детально про переговори можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем: перші подробиці".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський ООН Україна Турция Реджеп Тайіп Ердоган Антоніу Гутерріш
NEWS
Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем: перші подробиці
Зустріч Зеленського з Ердоганом і Гутеррешем: перші подробиці
DAILY
Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Ляшко: Робота медиків в окупації не буде вважатися колабораціонізмом