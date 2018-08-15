Во Львове задержали на взятке подполковника полиции

Он требовал 600 долларов

Сегодня, 15 августа, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 600 долларов подполковника полиции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что подполковник полиции требовал 600 долларов за удаление из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины оперативники спецслужбы задержали злоумышленника рядом с местом работы во время получения неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что задержанного на взятке старшего следователя ГПУ взяли под стражу.

Как известно, 9 августа сообщалось, что Генеральная инспекция задержала старшего следователя, который требовал взятку в размере 50 тыс. долларов. По показаниям заявителя, преследования со стороны работников ГПУ начались еще 19 июля 2018, после того как работники прокуратуры провели осмотр строительной площадки. После этого начали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников данного предприятия.