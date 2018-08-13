Задержанного на взятке старшего следователя ГПУ взяли под стражу

Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Старшего следователя Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), задержанного на взятке в 50 тыс. долларов Генеральной инспекцией Генпрокуратуры Украины 9 августа, взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Служба безопасности Украины (СБУ).

Установлено, что старший советник юстиции требовал 50 тысяч долларов от руководителя одного из предприятий за неподачу в суд ходатайства об аресте земельных участков в рамках уголовного производства. Его задержали в служебном кабинете во время получения части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. долларов.

Задержанному объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Фото (ssu.gov.ua)

Напомним, 9 августа сообщалось, что Генеральная инспекция задержала старшего следователя, который вымогал взятку в размере 50 тыс. долларов. По показаниям заявителя, преследования со стороны работников ГПУ начались еще 19 июля 2018, после того как работники прокуратуры провели осмотр строительной площадки. После этого стали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников данного предприятия.