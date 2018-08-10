Старшего следователя ГПУ задержали на взятке в 50 тыс. долларов

Во время получения неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долларов был задержан старший следователь ГПУ

Генеральная инспекция задержала старшего следователя, который вымогал взятку в размере 50 тыс. долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

К главному управлению по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ 31 июля 2018 поступило заявление от гражданина о том, что старший следователь ГПУ требовал от него 50 тыс. долларов. За это он обещал прекращение уголовного преследования и препятствования строительным работам в селе Киевской области.

По показаниям заявителя, преследования со стороны работников ГПУ начались еще 19 июля 2018, после того как работники прокуратуры провели осмотр строительной площадки. После этого стали вызывать на допрос в качестве свидетелей работников данного предприятия.

Напомним, ГПУ задержала экс-заместителя председателя правления "Укргаздобыча". По словам Луценко, Тамразов пытался дать взятку прокурору ГПУ за содействие в снятии ареста с имущества в уголовном производстве, которое пов'связано с деятельностью преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича.