В Львові затримали на хабарі підполковника поліції

Він вимагав 600 доларів

Сьогодні, 15 серпня, в Львові співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі у 600 доларів підполковника поліції. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що підполковник поліції вимагав 600 доларів за видалення з бази даних персонально-довідкового обліку відомостей про судимість місцевого мешканця.

"У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України оперативники спецслужби затримали зловмисника поруч із місцем роботи під час одержання неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що затриманого на хабарі старшого слідчого ГПУ взяли під варту.

Як відомо, 9 серпня повідомлялося, що Генеральна інспекція затримала старшого слідчого, який вимагав хабар у розмірі 50 тис. доларів. За свідченнями заявника, переслідування з боку працівників ГПУ почалися ще 19 липня 2018, після того як працівники прокуратури провели огляд будівельного майданчика. Після цього почали викликати на допит в якості свідків працівників даного підприємства.