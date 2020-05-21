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Во Львове задержали патрульного, который изготавливал амфетамин

Новости » Общество     21.05.2020 - 11:16
Во Львове задержали патрульного, который изготавливал амфетамин
Фото: здание ГБР (РБК-Украина)

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет

Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции, который изготавливал и продавал амфетамин. Его разоблачили во время сбыта психотропного вещества.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Как сообщается, полицейского задержали во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. гривен. По данным следователей ГБР, полицейский устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где и изготавливал амфетамин.

Как отмечается, в случае доказательства вины полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрания в отношении к нему меры пресечения и увольнения с занимаемой должности.

Напомним, в Таращанском районе Киевской области полицейские ликвидировали нарколабораторию. Фигуранты дела замаскировали ее под гараж. Подпольное производство специализировалось на производстве амфетамина.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен. Наркотики пытались ввезти из Южной Америки через порт "Южный" в Одесской области.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины наркотикиполицияГБР
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