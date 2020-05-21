У Льові затримали патрульного, який виготовляв амфетамін

Фото: будівля ДБР (РБК-Україна)

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років

У Львові затримали співробітника Управління патрульної поліції, який виготовляв та продавав амфетамін. Його викрили під час збуту психотропної речовини.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Як повідомляється, поліцейського затримали під час збуту 300 грамів амфетаміну на загальну суму 54 тис. гривень. За даними слідчих ДБР, правоохоронець влаштував лабораторію для виготовлення наркотичних речовин у квартирі, де й виготовляв амфетамін.

Як зазначається, у разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 12 років з конфіскацією майна. Нині вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення із займаної посади.

Нагадаємо, у Таращанському районі Київської області поліцейські ліквідували нарколабораторію. Фігуранти справи замаскували її під гараж. Підпільне виробництво спеціалізувалося на виробництві амфетаміну.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла спробі ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень. Наркотики намагалися ввезти з Південної Америки через порт "Південний" в Одеській області.

Автор: Андрій Козловський