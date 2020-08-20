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Во Львове заболели коронавирусом чиновники и депутаты горсовета

Львов, Четверг 20 августа 2020 19:18
Во Львове заболели коронавирусом чиновники и депутаты горсовета
Фото: Львовский городской совет (city-adm lviv ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за вспышки коронавируса сессию горсовета перенесли

Во Львовском городском совете произошла вспышка коронавируса. Инфицирование обнаружили у местных депутатов и чиновников горсовета.

Об этом сообщил руководитель управления Секретариата горсовета Юрий Лукашевский.

По словам Лукашевского, сегодня во время онлайн-заседания коллегии горсовета стало известно, что среди депутатов и чиновников есть больные коронавирусом. В связи с этим решили перенести сессию горсовета.

"По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно на неделю", - заявил он.

Напомним, ранее во Львове из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр Министерства внутренних дел.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2000 новых случаев коронавируса; лидерами по количеству новых больных являются Киев и Харьковская область.

Также сегодня в Украине зафиксировали антирекорд по летальным случаям от коронавируса.

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