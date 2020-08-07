ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

Львов, Пятница 07 августа 2020 22:24
Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19
Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Получить услуги можно в других сервисных центрах области

Во Львове произошла вспышка коронавируса в региональном сервисном центре Министерства внутренний дел на улице Апостола. Сервисный центр будет временно закрыт начиная с субботы, 8 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервисного центра.

Граждане, которые уже зарегистрировались в онлайн-очередь на прием в закрытый сервисный центр, могут получить услуги в любом другом центре МВД на территории Львовской области при наличии талона и предварительной записи по телефону.

"О возобновлении работы сервисного центра МВД будет сообщено на нашем сайте", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили почти 1500 новых случаев коронавируса; также в стране снова установили антирекорд по количеству смертей от COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на карантин закрыли пекарню из-за вспышки коронавируса: инфекцию обнаружили у 37 сотрудников пекарни.

Еще одна вспышка коронавируса произошла в Херсонской городской больнице; заболевание COVID-19 подтвердили у 9 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Львовкарантинсервисные центрыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь