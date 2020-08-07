Во Львове закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19

Фото: полиция (РБК-Украина)

Получить услуги можно в других сервисных центрах области

Во Львове произошла вспышка коронавируса в региональном сервисном центре Министерства внутренний дел на улице Апостола. Сервисный центр будет временно закрыт начиная с субботы, 8 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервисного центра.

Граждане, которые уже зарегистрировались в онлайн-очередь на прием в закрытый сервисный центр, могут получить услуги в любом другом центре МВД на территории Львовской области при наличии талона и предварительной записи по телефону.

"О возобновлении работы сервисного центра МВД будет сообщено на нашем сайте", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили почти 1500 новых случаев коронавируса; также в стране снова установили антирекорд по количеству смертей от COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на карантин закрыли пекарню из-за вспышки коронавируса: инфекцию обнаружили у 37 сотрудников пекарни.

Еще одна вспышка коронавируса произошла в Херсонской городской больнице; заболевание COVID-19 подтвердили у 9 человек.