У Львові захворіли на коронавірус посадовці та депутати міськради

Фото: Львівська міська рада (city-adm lviv ua)

Через спалах коронавірусу сесію міськради перенесли

У Львівській міській раді стався спалах коронавірусу. Інфікування виявили у місцевих депутатів та посадовців міськради.

Про це повідомив керівник управління Секретаріату міськради Юрій Лукашевський.

За словами Лукашевського, сьогодні під час онлайн-засідання колегії міськради стало відомо, що серед депутатів та посадовців є хворі на коронавірус. У зв'язку з цим вирішили перенести сесію міськради.

"За пропозицією керівників фракцій прийняли рішення про перенесення пленарного засідання. Орієнтовно на тиждень", - заявив він.

Нагадаємо, раніше у Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували понад 2000 нових випадків коронавірусу; лідерами за кількістю нових хворих є Київ та Харківська область.

Також сьогодні в Україні зафіксували антирекорд за летальними випадками від коронавірусу.