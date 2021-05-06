У Львові на хабарі затримали поліцейського: вимагав гроші за зміну запобіжного заходу
У Львові на хабарі затримали старшого дільничного офіцера одного з районних відділів Головного управління Нацполіції у Львівській області. Він вимагав 3 тисячі доларів у місцевого жителя за зміну запобіжного заходу.
Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.
За даними слідства, поліцейський вимагав 3 тисячі доларів у жителя Львова, щоб вплинути на суддю, який розглядає справи щодо його знайомого - обвинуваченого в замаху на грабіж. Зокрема, гроші призначалися на зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на не пов'язану з позбавленням волі, а також на перекваліфікацію правопорушення за більш м'яку статтю КК України.
Правоохоронця затримали на гарячому - в момент отримання грошей, які вилучені в якості речового доказу. В ході обшуків також був вилучений автомобіль поліцейського.
Проводяться первинні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання про повідомлення поліцейському про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та відсторонення від посади.
Операція із затримання поліцейського-хабарника проводилася прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Служби безпеки України у Львівській області.
Фото: затримання поліцейського на хабарі (gp.gov.ua)
Нагадаємо, в кінці квітня в Миколаївській області співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на хабарі затримали начальника слідчого відділення одного з районних підрозділів регіонального управління. Вона вимагала гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.
Зазначимо, днем раніше, у Києві затримали заступника начальника одного з районних управлінь поліції у м. Києві за звинуваченням в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України). За даними слідства, він систематично вимагав і отримував від керівників закладів харчування хабарі за непритягнення до відповідальності і безперервності їх роботи.
РБК-Україна писало, що в Києві 25 квітня виявили розважальні заклади "Авалон", "Росток"," рідкісний птах", ресторан "Голосіївський двір", які, незважаючи на локдаун, приймали відвідувачів. Загалом протягом дня поліцейські перевірили 793 об'єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.