У Львові на хабарі затримали поліцейського: вимагав гроші за зміну запобіжного заходу

У Львові на хабарі затримали старшого дільничного офіцера одного з районних відділів Головного управління Нацполіції у Львівській області. Він вимагав 3 тисячі доларів у місцевого жителя за зміну запобіжного заходу.

За даними слідства, поліцейський вимагав 3 тисячі доларів у жителя Львова, щоб вплинути на суддю, який розглядає справи щодо його знайомого - обвинуваченого в замаху на грабіж. Зокрема, гроші призначалися на зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на не пов'язану з позбавленням волі, а також на перекваліфікацію правопорушення за більш м'яку статтю КК України.

Правоохоронця затримали на гарячому - в момент отримання грошей, які вилучені в якості речового доказу. В ході обшуків також був вилучений автомобіль поліцейського.

Проводяться первинні слідчі дії, після їх завершення буде вирішуватися питання про повідомлення поліцейському про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та відсторонення від посади.

Операція із затримання поліцейського-хабарника проводилася прокуратурою спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) за підтримки Служби безпеки України у Львівській області.

Фото: затримання поліцейського на хабарі (gp.gov.ua)