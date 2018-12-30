У Львові водій насмерть збив дівчину на трамвайній зупинці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Після скоєння ДТП водій втік

У Львові сьогодні вранці, 30 грудня 2018 року, водій насмерть збив дівчину на трамвайній зупинці та втік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області у Facebook.

Як зазначається, аварія сталася близько сьомої години ранку на вулиці Івана Франка, 68.

"Невідомий водій автомобіля BMW на іноземній реєстрації скоїв наїзд на 25-річну мешканку Жидачівського району, яка від отриманих травм померла. Водій втік з місця події, залишивши автомобіль неподалік автонаїзду", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють особу водія-втікача, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області в ніч з 29 на 30 грудня вантажівка в'їхала в недіюче кафе, внаслідок аварії загинули три особи, ще двоє отримали поранення.

Також повідомлялося, що на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулись маршрутний автобус та вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.