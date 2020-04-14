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У Львові помер пацієнт з підозрою на COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 13:16
У Львові помер пацієнт з підозрою на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У 71-річного чоловіка було запалення легенів і супутні захворювання

У Львові вночі 14 квітня помер 71-річний пацієнт з підозрою на коронавірус. Про це повідомив заступник директора Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник Facebook.

За інформацією місцевих ЗМІ, чоловік був госпіталізований в обласну лікарню, 13 квітня. У нього було запалення легенів, а також супутні захворювання, у тому числі цукровий діабет.

"На жаль, знову сумні новини, сьогодні вночі помер хворий з підозрою на COVID-19 - 71 чоловік років", - повідомив Берник.

Також лікар повідомив, що за добу до лікарні звернулося 45 осіб, з них 13 були госпіталізовані. Загалом у лікарні перебуває 86 осіб, 37 з яких з підтвердженим коронавірусом. Стан 20 пацієнтів оцінюється як важкий, вони очікують результатів ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на ранок 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Також повідомлялося, що за минулу добу померли 5 осіб з COVID-19. Всього в країні жертвами коронавіруса стали 98 пацієнтів.

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