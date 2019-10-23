У Львові через туман не змогли приземлитися літаки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про літаки з Вільнюса і Варшави

У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман і низьку видимость не змогли приземлитися два літаки з Вільнюса і Варшави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу аеропорту.

Повідомляється, що рейс з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту міста Львова і сів у румунському аеропорту "Клуж".

"Сьогодні у зв'язку з несприятливими метеоумовами рейс авіакомпанії Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту Львова і сів у румунському аеропорту Клуж", - йдеться у повідомленні.

Рейс авіакомпанії Ryanair з Модліна (Варшава) очікував поліпшення метеоумов у "зоні очікування" і вже здійснив посадку в аеропорту Львова.

Тим часом у напрямку львівського аеропорту вилетіли рейси авіакомпаній Wizz Air з Берліна і Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли Turkish Airlines зі Стамбула.

Нагадаємо, погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде з туманами, в деяких регіонах температура підніметься до +24 тепла. Тумани будуть триматися ще довше протягом дня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Аеропорт "Київ" скасував кілька рейсів через туман. Це рейси авіакомпаній WizzAir та LOT.