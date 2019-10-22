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Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана

Новости » Общество    22.10.2019 - 05:12
Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com/airportkiev)

Это рейсы авиакомпаний WizzAir и LOT

Аэропорт "Киев" имени Сикорского отменил несколько утренних рейсов, которые должны были вылететь во вторник, 22 октября. Об этом передает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Сначала на информационном табло аэропорта появилась информация об отмене рейса в Берлин, который обеспечивает авиакомпания WizzAir. Предварительная причина отмены - густой туман. Известно, что пассажиров этого рейса перенаправили в Борисполь, организовав трансфер. Самолет оттуда должен отправиться в 8:30.

Аэропорт &quot;Киев&quot; отменил несколько рейсов из-за тумана

Впоследствии появилась информация об отмене авиарейса в Варшаву польского авиаперевозчика LOT. Также отменен рейс до Рима в аэропорт Фьюмичино, который должен был вылететь в 5:25. Пока детали относительно этих рейсов не сообщаются.

Напомним, 21 октября около 18:20 поступила информация в ГСЧС о резком запахе аммиака в аэропорту "Борисполь". В результате этого с 20:00 вылет самолетов из терминала F было приостановлено. В зоне деятельности аэропорта в связи с обработкой полей веществами, содержащих амиак, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

Позже стало известно, что за помощью к медикам из-за подозрения отравления обратились около 50 человек. Работа аэропорта восстановлена.

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