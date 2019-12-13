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В Германии произошел взрыв в жилом доме, более 20 пострадавших

Новости » Происшествия     13.12.2019 - 11:23
В Германии произошел взрыв в жилом доме, более 20 пострадавших
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полиция предупреждает о возможном росте пострадавших

В немецком городе Бланкенбург произошел взрыв в многоквартирном жилом доме, в результате чего пострадали не менее 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

Сообщается, что взрыв произошел утром 13 декабря. В полиции на данный момент не знают, что стало причиной взрыва. При этом правоохранители предупредили, что количество пострадавших может вырасти и не исключили, что могут быть обнаружены погибшие.

"Нельзя исключать того, что число пострадавших увеличится", - отметили в полиции.

Ранее РБК-Украина писало, что в словацком городе Прешов 6 декабря произошел пожар в многоэтажном доме. Причиной пожара стал взрыв газа, который произошел на верхних этажах дома. В результате взрыва погибли семь человек, еще один пострадал. Полиция задержала шесть сотрудников частной прешовской строительной компании, которая незадолго до взрыва проводила рядом с домом земельные работы, которые затрагивали проложенные к нему газопроводные трубы.

Также сообщалось, что 4 декабря на польском горнолыжном курорте прогремел взрыв в жилом здании, в котором находились восемь человек. В результате взрыва здание обрушилось. Позже стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов здания тела трех погибших людей. Среди погибших был один ребенок.

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