В Словакии задержали подозреваемых по делу о взрыве газа в многоэтажке

Фото: взрыв в Словакии (reddit.com/CatastrophicFailure)

Под стражу взяли директора стоительной фирмы и пять рабочих

Полиция Словакии задержала подозреваемых по уголовному делу о произошедшем в пятницу, 6 декабря, взрыве газа в многоэтажке в городе Прешов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Korzár.

Как сообщается, задержаны шесть сотрудников частной прешовской строительной компании, которая незадолго до взрыва проводила рядом с домом земельные работы, которые затрагивали проложенные к нему газопроводные трубы.

Под стражу взяли директора фирмы и пять рабочих.

Представитель словацкого корпуса пожарных и спасателей Ян Голиаш ранее заявил, что причиной взрыва газа в доме мог стать некачественный капитальный ремонт, проведенный в нем два года назад. Владельцы, по его словам, решили сэкономить и пренебрегли требованиями безопасности, в частности, при прокладке газораспределительных труб внутри здания.

Напомним, по последней информации, в результате взрыва погибли семь человек, еще один пострадал. зрыв газа произошел на верхних этажах жилого здания. Взрыв вызвал масштабный пожар, который разрушил три верхних этажа.

Отметим, пожар в словацком городе Прешов произошел в пятницу, 6 декабря. В мэрии сообщали о большом количестве пострадавших и как минимум одном погибшем человеке. Тогда в доме оставались заблокированными несколько жителей. Также существовала угроза обрушения здания.