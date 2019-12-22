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У Львові стався вибух в багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події     22.12.2019 - 10:31
У Львові стався вибух в багатоповерхівці
Ілюстративне фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Внаслідок вибуху постраждала одна людина

У Львові вчора, 21 грудня, стався вибух на 12 поверсі житлової багатоповерхівки у Шевченківському районі, в результаті чого було травмовано людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА в Facebook.

Як повідомляється, близько 13-ї години рятувальники отримали інформацію про те, що в одній з квартир дванадцятиповерхівки по вулиці Шевченка стався вибух газоповітряної суміші. Вибухом було пошкоджено вікна, двері та зовнішнє облицювання.

Крім того, в результаті вибуху постраждав власник помешкання, чоловік 1970 року народження. Чоловік намагався самостійно налаштувати газовий котел. Постраждалий був госпіталізований з опіками обличчя, шиї, верхніх та нижніх кінцівок другого та третього ступенів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині стався вибух у багатоквартирному будинку. В результаті інциденту постраждали щонайменше 25 людей. Тоді правоохоронці не могли встановити точних причин вибуху.

Також РБК-Україна писало, що у словацькому місті Прешов сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці. Пожежа виникла внслідок вибуху газу на верхніх поверхах будівлі. В результаті вибуху загинули сім людей, ще одна постраждала.

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