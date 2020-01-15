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Возле Ocean Plaza заменили трубопровод после прорыва

Новости » Общество     15.01.2020 - 10:27
Возле Ocean Plaza заменили трубопровод после прорыва
Иллюстративное фото (facebook.com/kyivteploenergo)

Далее начнется ремонт асфальта

"Киевтеплоэнерго" завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что аварийные бригады завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода в 4:15.

Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнение узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.

Сегодня начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия.

РБК-Украина писало, что вечером 13 декабря в Киеве состоялся прорыв трубы с горячей водой возле ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало теплосеть, в результате чего произошел подмыв асфальта. В результате происшествия пострадали 10 человек, из них 5 до сих пор в больнице.

Впоследствии стало известно, что прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве произошел потому, что она отработала нормативный срок эксплуатации. Открыто уголовное дело.

Названа причина прорыва трубы возле Ocean Plaza Количество пострадавших в результате прорыва трубы возле ТРЦ Ocean Plaza выросло
Новости Украины аварияКиевтеплоэнерго
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