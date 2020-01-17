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У Львові сталася пожежа в торговому центрі

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 19:17
У Львові сталася пожежа в торговому центрі
Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Відвідувачів торгового центру евакуюють

У Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працюють пожежники.

За попередніми даними, спалахнула витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву сталося підмивання асфальту. Десять людей отримали різні ушкодження.

Як стало відомо, прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався із-за того, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

Аварійні бригади "Київтеплоенерго" завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу 15 січня.

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