У Львові сталася пожежа в торговому центрі

Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Відвідувачів торгового центру евакуюють

У Львові ввечері в п'ятницю, 17 січня, сталася пожежа в торгово-розважальному центрі Forum. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, відвідувачів торгового центру евакуювали. На місці події працюють пожежники.

За попередніми даними, спалахнула витяжка в супермаркеті "Сільпо", який знаходиться на території ТРЦ.

Нагадаємо, увечері 13 грудня в Києві сталася аварія на теплотрасі біля ТРЦ Ocean Plaza. В результаті прориву сталося підмивання асфальту. Десять людей отримали різні ушкодження.

Як стало відомо, прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру стався із-за того, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. За даним фактом було порушено кримінальну справу.

Аварійні бригади "Київтеплоенерго" завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу 15 січня.