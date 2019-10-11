Во Львове прекратили подачу тепла в госучреждения

В пятницу, 11 октября, во Львове временно прекращается подача тепла в государственные учреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Ранее стартовавший отопительный сезон решили перенести из-за улучшения погодных условий.

"В связи с потеплением, с сегодняшнего дня приостанавливаем подачу отопления в бюджетных учреждений - школ, садиков, больниц и поликлиник, учреждений культуры", - заявила заместитель городского головы Львова по гуманитарным вопросам Галина Сличная.

По ее словам, синоптики прогнозируют потепление во Львове в ближайшие дни до +20 градусов тепла, что является причиной отключения отопления.

Напомним, отопительный сезон во Львове стартовал 7 октября. Все госучреждения получили тепло.

Также РБК-Украина сообщало, что ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября. Как заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, дата может поменяться, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе срыва отопительного сезона в Украине. В частности, Зеленский отметил проблемы с отопительным сезоном в Львовской области.