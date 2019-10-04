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Подготовка к отопительному сезону 2019/20 в Украине находится на завершающем этапе

Новости » Общество    04.10.2019 - 17:26
Подготовка к отопительному сезону 2019/20 в Украине находится на завершающем этапе
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отопительный сезон должен стартовать 15 октября

Министр развития общин и территорий Алена Бабак заявила, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства Украины находятся на завершающем этапе подготовки к отопительному сезону 2019/20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По ее словам, ориентировочный календарный старт отопительного сезона - 15 октября. Но дата может поменяться, если среднесуточная температура в течение трех суток будет ниже 8 градусов тепла.

"Области уверяют о полной готовности, однако есть определенные проблемы, ведь 116 предприятий теплоэнергетики до сих пор не получили номинации от НАК "Нафтогаз Украины". Они имеют большую задолженность за газ и не выполняют требований законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа на льготных условиях", - сказала Бабак, утверждая, что правительство работает над решением этой проблемы.

Она также отметила, что проблемные государственные теплоэлектростанции (Северодонецка, Одесская, Криворожская и Херсонская ТЭЦ) получат номинации по пониженному уровню расчетов, что должно повлиять на недопущение срыва отопительного сезона в этих регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что органы местного самоуправления могут начать подключение отопления объектам социальной сферы с 10 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что общая готовность Киева к пуску отопительного сезона составляет 97%. Еще проводится ремонт и замена сетей и оборудования.

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