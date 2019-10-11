У Львові припинили подачу тепла в держустанови

У п'ятницю, 11 жовтня, у Львові тимчасово припиняється подача тепла в державні установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Опалювальний сезон, що стартував раніше, вирішили перенести через поліпшення погодних умов.

"У зв'язку з потеплінням, з сьогоднішнього дня ми припиняємо подачу опалення у бюджетних установах - школах, садочках, лікарнях і поліклініках, закладах культури", - заявила заступник міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна.

За її словами, синоптики прогнозують потепління у Львові в найближчі дні до +20 градусів тепла, що є причиною відключення опалення.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Львові стартував 7 жовтня. Всі держустанови отримали тепло.

Також РБК-Україна повідомляло, що орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Як заявила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів тепла.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Україні. Зокрема, Зеленський зазначив проблеми з опалювальним сезоном у Львівській області.